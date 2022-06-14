1名女網友在《Dcard》寫下，她一週五天，請男友幫忙買1杯90元咖啡持續半年，但每周會給對方500元，日前她發現竟然有2杯99元的活動，男友卻不曾退她半毛錢，原PO表示有種被欺騙的感覺，這半年來不知道被男友坑了多少錢，發文詢問網友們：「是自己太小氣了嗎？」貼文一出，引起兩派網友爭論不休。

原PO在社群網站《Dcard》發文抱怨，她每天早上習慣去超商買咖啡，但因為她化妝需要比較久的時間，男友出門速度恨快，所以接下來的半年都請男友幫忙買，每杯90元的咖啡，每周給男友500元。

日前她發現超商竟有2杯99元的活動，且活動已持續超過一周，等於有活動時男友都多拿她40至50元，最讓她不爽的是，還要她主動跟對方提，男友才告知，是自己沒注意，會再還她，原PO心想，每天在結帳的人怎麼可能都沒發現，且超商活動應該常常有，不知道半年來被男友坑了多少錢，令她有種被欺騙的感覺，發文詢問網友：「是我太小氣，大驚小怪了嗎？」

文章曝光後，網友們紛紛留言：「幾十元我不介意啊，可以不用找我，但我介意你不告訴我差了幾十元啊」、「說反正只是小錢的人根本搞錯重點吧，誰知道哪天這種人會不會在其他大筆或重要花費上面也用這種心態佔便宜」；但也有人認為：「自己動作慢，人家早下去排隊幫你買，還要因為幾十元被XX，人家也只是沒留意，錢也還給你了，你還要上來發文公審，小氣的是你」。