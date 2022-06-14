南韓貨運司機工會與當地政府的薪資談判破裂，發動大規模罷工已超過一周，此事件使南韓經濟動盪，更掀起新一波全球供應鏈危機，美國媒體報導，南韓科技大廠三星電子（Samsung）在大陸的晶片產線因此面臨停擺。

根據《路透》報導，南韓貨車司機罷工，各產業停工帶來約1.6兆韓元（折合約新台幣350億）的損失，值得關注的是，半導體產業也受到波及，南韓國際貿易協會(Korea International Trade Association，KITA)說，南韓一家異丙醇(isopropyl alcohol)供應商無法出貨給大陸晶圓供應商，三星大陸廠可能因缺乏生產原料而停工。

報導指出，上述這家南韓廠商無法出口的異丙醇數量約達90噸，相當於一周的出貨量。異丙醇是製造清洗矽晶圓溶劑的原料。

針對相關報導，三星沒有立即評論。三星位在大陸西安的晶片廠負責生產NAND型快閃記憶體，約占公司NAND快閃記憶體總產能43％、全球產能的15％。

南韓貨運司機工會抗議燃油價格飆升，並要求最低薪資保障，目前持續發動罷工中，與當地政府的4輪談判皆未能達成協議。