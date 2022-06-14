根據民國102年至105年國民營養健康調查發現，超過5成以上國人尿碘少於WHO標準，屬於輕微缺乏的狀態，尤其是45歲以上成人更是缺乏嚴重。對此！營養師陳嫚羚點名一類食材含碘量豐富，可多補充。

陳嫚羚在臉書粉專PO文指出，碘是合成甲狀腺素的重要成份，一旦甲狀腺素分泌不足，會導致代謝變慢，容易感到疲勞、怕冷、水腫，體重也容易上升。日常飲食可選擇含碘量豐富的「海藻類」食物，像是海帶結、海苔、紫菜、海帶芽、昆布等。若是平時很少吃這類食物，就更需要注意食用鹽的選擇。

健康成人建議每天攝取150微克碘，挑選食用鹽必須注意否含有碘酸鉀、碘化鉀的成分，另外要特別注意的是，鹽攝取量建議每日不超過6g（約1茶匙）。

陳嫚羚接著提醒，進口鹽的部分也要留意，因為許多國家是把碘加在麵粉或魚露中，所以進口鹽不一定有加碘。若是食用無碘鹽，最好能每週吃2至3次海藻類食物，維持足夠的碘攝取。但若是患有甲狀腺問題、以及接受碘131治療的族群，就適合低碘飲食。