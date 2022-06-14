世上職業百百種，除了大家常見的一般職業，其實還有許多工作是大部分人沒聽過或是不熟悉的，近日，一名女網友分享自己的工作是一名職業美人魚，她表示自己每每在與人介紹自職業時，總是會被投以異樣的眼光，認為她是在開玩笑，而她也因此發了一篇文描述職業美人魚的工作日常，讓大家更加了解這個行業。

網友分享職業美人魚在水裡是看不清楚的。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友分享自己的職業是一名水族館的美人魚，她表示此職業是從去年才開始在台灣發展起來，因此有許多民眾不熟悉這個職業，原PO提到雖然職業美人魚和自由潛水很像，但其實是兩種不同的運動，若是想成為職業美人魚，是需要有專業的證照，且要經過訓練的，工作的內容就是在水族館中與觀眾互動，並在水中展現各種高難度動作。

原PO在花蓮遠雄海洋公園擔任職業美人魚。(圖/翻攝自Dcard)

而對於大家的疑惑原PO也細心解釋，她表示自己在水中可憋氣50秒左右，若是想延長憋氣時間必須去上專業課程，透過訓練會有更多成長，原PO也提到在水裡雖然能睜開眼睛，不過其實是看不清楚的，相當於近視2000度，且職業美人魚工作者也會因為長期泡在水裡造成皮膚乾，而對於大家最好奇的薪水，原PO則提到「台灣...你懂的」，她表示此職業目前還剛起步，因此薪水真的不如預期中的高。

網友讚嘆原PO的職業夢幻又有意義。(圖/翻攝自Dcard)

貼文一出，網友們皆認為職業美人魚真的是史上最夢幻工作，實現了大多數女生小時候的幻想，大家也非常羨慕原PO能做自己喜歡的工作，且此份工作還帶給無數孩子對於童話的想像，真的非常偉大且有意義，而也有不少人表示在台灣薪資低真的不意外，要原PO別太沮喪；每個職業都有辛苦之處，也望大家都能做自己喜歡的工作，讓生活更有意義。