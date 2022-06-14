從屏東縣長潘孟安（左）手上接下獎狀，高齡81歲管雲斌獲績優警察志工殊榮。（屏警提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府警察局14日上午舉辦警察節表揚活動，縣長潘孟安親自出席，感謝警察人員對維護社會治安貢獻，及協助各項防疫工作辛勞，會場更表揚模範警察及績優志工，其中高齡81歲管雲斌最受矚目，她笑說，這把年紀還能服務人，其實是最幸福的事。

管雲斌投入警察志工30年，且至今仍維持運動習慣，是她保持身體健康關鍵，她透露，有次在警局看到一名七旬民眾拄著拐杖、緩慢進入要求協助，她見狀趕緊讓對方坐下，待事情辦妥後又扶著走出門口，這時心裡想，其實活動自如、還能盡己之力幫助人，真的很幸福。

潘孟安致詞時表示，屏警這一年來繳出漂亮成績單，首先治安上，今年破獲縣內歷年最大宗利用漁船跨境走私，以茶葉包裝毒品Ｋ他命369包、共384公斤；交通上增設科技執法、區間測速及義交協勤等勤務作為，根據統計，高齡者車禍減少126件、下降22.5％，有效降低交通事故發生及確保往來人車安全。

潘也說，疫情期間縣內疫調比照偵辦重大刑案，迅速掌握相關接觸者外，亦加強娛樂場所臨檢等勤務，有效斬斷傳播鏈，特別感謝所有警察每天風雨無阻、堅守崗位，共同守護縣民安全。

此次績優員警得獎者包括，偵破數起大宗製毒工廠，起獲安非他命成品逾19.78公斤的刑大分隊長潘建銘，他榮獲警政署全國模範警察；另屏東分局偵查隊長葉憲威於16小時內偵破社會矚目殺人案，及在3日內破獲台88快速道路業務過失致死案，經評選為機關模範警察。

潘孟安最後感謝所有警察與志工在工作崗位上，犧牲奉獻、兢兢業業地為維護治安奉獻心力，並提前祝福大家警察節快樂。