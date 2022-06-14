新冠肺炎疫情延燒，明天又是615警察節，頂新和德文教基金會特別關懷新北警察在防疫工作的辛勞，贊助8090套長、短袖運動服，供常訓、大型集會等場合穿著使用，新北市長侯友宜14日特別頒發感謝狀感謝基金會支持。

頂新和德文教基金會指出，疫情衝擊各行業，基金會從2020年開始迄今陸續幫助受到疫情衝擊的弱勢族群，陸續捐助5000多萬元協助逾50間公益團體，並推出「疫情相挺公益共好包」、「愛的GOOD力」計畫，號召民眾購買公益團體商品力挺弱勢朋友，累計協助公益團體銷售約200萬元的公益商品。

疫情發生以來，新北市政府警察局在疫情之初，即投入300名員警，以最高規格投入防疫工作，包含全力協助衛政機關追蹤足跡、熱點巡邏、到協尋失聯者，對疫情控制扮演重要角色，堪稱無名英雄，頂新和德文教基金會為感謝員警在疫情期間的辛勞與付出，贊助操作服，由警局分送給員警、文職人員及支援警力，作為日常訓練、活動統一穿著。