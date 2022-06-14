頂著華裔小姐冠軍、最具古典美態獎的港星葉璇，以絕佳氣質和古典美，讓她火速在演藝圈竄紅，不過近日卻被網指臉蛋、五官全變了，被酸是「網紅臉」，甚至引發整形疑雲，面對外界質疑「修修臉」，葉璇稍早則駁斥整形，並發文：「記住以後修圖的時候，不要偶爾都把臉都修歪啊！」

42歲葉璇1999年風光拿下華裔小姐冠軍和最具古典美態獎，有著絕佳氣質和古典美的她，火速在演藝圈竄紅，交出《再生緣》、《雲海玉弓緣》、《天下第一》等作品，近年則把演藝重心轉往大陸，並積極經營微博、抖音等社群網站，不過在葉璇日前分享的短片中，卻網指「長得不一樣」，指她不只臉變長、五官變形、眼袋明顯，完全變了另一個人，甚至被酸是「網紅臉」。

葉璇以絕佳氣質和古典美，讓她火速在演藝圈竄紅。（圖／本報系資料照片）

葉璇被酸長歪了。（圖／取材自葉璇微博）

針對外界質疑「修修臉」，葉璇沉默多日後，今（14日）中午則在微博回應，先慶祝短片登上熱搜，勉勵自己要繼續努力之餘，同時也說：「記住以後修圖的時候，不要偶爾都把臉都修歪啊！」駁斥整形傳聞。

42歲葉璇堪稱人生勝利組，從小在優渥家庭長大，10歲跟著在美國經營房地產生意的父親移民到紐約，並在19歲風光拿下華裔小姐冠軍和最具古典美態獎，葉璇也以此踏入演藝圈，而葉璇也在去年完成人生大事，與南京師範大學的教授老公結婚，葉璇婚後定居上海，雖然夫妻分隔兩地，不過葉璇每個周末都會到南京探望丈夫，相當把握夫妻相聚時光。