「台灣品牌國際賽事冠軍」台灣米倉田中馬拉松暌違一年、即將於今年11月13日登場，累計至6月10日24點為止，共有2萬9072位選手登記抽籤（不含鄉親名額、2021公益名額、2022公益名額），大會於6月13日上午10點進行電腦抽籤，抽出全馬選手2024人、半馬選手5033人、健跑組選手5059人，共抽出1萬3016人，中籤比率44.77%。

除了中籤的1萬3016人，主辦單位另有鄉親與2021公益名額、2022公益名額公益、贊助商名額，加起來今年田中馬拉松共有1萬6500人參與。

田中馬拉松因豐富的補給、夾道歡迎的鄉親與美不勝收的農村景色，歷年來在運動筆記網站評價有4.5分以上水準，彰化縣政府及舒康樂活運動協會共同主辦的台灣米倉田中馬拉松，藉由賽事成功打造出田中的城鎮品牌，每年吸引數萬名跑者爭相搶報，只為感受田中馬的熱情與風采。

田中馬拉松創辦人鄭宗政表示，感謝跑者們踴躍報名用雙腳支持2022田中馬拉松，我們準備好在11月12、13日熱情歡迎大家到田中來玩，沒有中籤的跑者別灰心，11月1日起還有為期1個月、由運動筆記技術策劃的「雲端跑」，沒有地點限制隨時隨地都可以跑起來。

為體恤未中籤選手，田中馬大會特別提供「想跑田中馬還有機會」的小撇步獨家大公開，凡是報名田中馬官方訓練營，就有機會加入2022田中馬的行列，這兩場訓練營分別是追求無痛完賽必報的初半馬訓練營，以及愛美女孩不能錯過的水水訓練營，沒中籤跑者們可選擇參加，絕對要把握第二次機會。