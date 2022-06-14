苗栗監理站稽查人員今10日下午偕同苗栗縣警察局員警，前往苗栗火車站攔檢，發現賴姓男子以收費100元，開自用車載2名乘客，監理站人員當場查獲，並開罰10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照、汽車牌照4個月，盼遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站指出，當時發現賴男開黑色自小客車，載2名乘客到苗栗火車站準備讓他們下車，經分別訪談乘客及駕駛，賴客坦承是從苗栗農工接送，準備送到苗栗火車站，2人付費車資100元。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在竹南、苗栗火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

蘇淑賢表示，「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管營業車輛，白牌車車輛無乘客險及相關保險。

也呼籲民眾新冠肺炎疫情仍在高峰警戒期，如有乘車需求應選擇合法之汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了防疫破口，實在是得不償失，若事故發生將求償無門。