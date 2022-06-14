因受疫情影響，宜蘭縣內社區關懷據點自5月中暫停各項活動，考量許多長者期待回到社區上課，縣長林姿妙宣布從7月1日起恢復各項課程；另外，縣府也會發送防疫箱給每個社區，全面做好防疫及清消工作。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（14日）宣布宜蘭縣新增1295個確診者，新增2名死亡個案，本土累計60471個案例。因受疫情影響，縣內社區關懷據點自5月中暫停各項活動，考量許多長者期待回到社區上課，縣長林姿妙宣布從7月1日起恢復各項課程；另外，縣府也會發送防疫箱給每個社區，全面做好防疫及清消工作。

因疫情延燒中，縣內社區照顧關懷據點自5月中旬起，暫停健康促進、預防及延緩失能課程等相關活動，鑒於許多長者都期待早日回到社區據點上課，因此林姿妙宣布，社區照顧關懷據點將於7月1日起恢復各項課程。

同時，為了保護長者健康，將由社區理事長、總幹事或照顧服務員擇一擔任社區防疫長，報縣府社會處備查後，負責指揮及掌握社區防疫工作。

此外，縣府將發送防疫箱給每個社區，包含快篩試劑、口罩、手套、防護面罩、酒精等用品，由社區防疫長統一保管及發放使用，做好全面防疫及清消工作。其中，快篩試劑發送數量將依該據點服務的長者人數之一定比例配送，並存放在社區據點作為備用，長者若有不適，可洽社區防疫長領取使用。

疫情部份，今日新增2名死亡個案，年齡介於60歲至70多歲之間，2人皆為男性，都因慢性疾病住在長照機構，並接種3劑疫苗；2人分別於5月19日及6月10日確診，不幸於5月22日及6月10日病逝。

校園疫情方面，今日新增確診學生數217人、教職員工23人，累計8637位學生、903位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.1％，第二劑涵蓋率為80.3％，第三劑涵蓋率達66.4％。

衛生局再次呼籲，第17波快打站將於6月18日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾前往施打，或至縣內合約醫療院所接種，65歲以上長者還可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。