針對高苑科大及崑山科大涉及找仲介招生，教育部今天表示，已將高苑科大列為專案輔導學校，111學年度不得招生境外生；至於崑山科大的案子，教育部正進行調查，但已先行暫停核定其所申請新辦之111學年新南向產學合作國際專班。

教育部表示，經過查證，確認高苑科大經由仲介辦理菲律賓學生招生事宜，嚴重損及學生權益，另前查有學校人員引導學生對外均表示每週僅工讀20小時一節，實屬不當作為，均列計重大行政缺失，納入獎補助扣減之重要參據。

另教育部已將高苑科大列為專案輔導學校，111學年不得招生境外生，且辦理境外學生輔導作業之改善情形已列入專案輔導學校解除列管之要件之一。

對於全國私校工會指崑山科大和高苑科大都是經由JS Contract （菲律賓當地人力仲介，下稱JS）招收新南向產學合作專班學生，教育部除發函崑山科大查處外，並請學校派員到部說明，目前學校表示係經由姊妹校菲律賓基督教大學 (PCU) 辦理招生作業，至於JS部分，教育部已要求學校限期查明回復。

為杜絕仲介介入專班招生作業，教育部刻正持續查處中，且已先行暫停核定崑山科技大學所申請新辦之111學年度新南向產學合作國際專班，如後續查學校確實有經由仲介招生，將嚴懲不貸。