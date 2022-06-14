漫威新片《雷神索爾：愛與雷霆》繼復古搖滾感十足的男女雷神雙版本前導海報後，昨（13日）再公開7款角色版海報，包括「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「女雷神」娜塔莉波曼、「女武神瓦爾基麗」泰莎湯普森、「屠神者格爾」克里斯汀貝爾，和泰卡大神塔伊加維迪提導演再度兼任的「克羅納星戰士寇格」，以及「宙斯」羅素克洛還有「山羊戰車」，雷神團隊全新華麗登場。

在失去一切並讓出王位後，加入星際異攻隊前往外太空的雷神索爾，展開一場探索自我的旅程，克里斯漢斯沃揶揄地說：「索爾自詡為星際異攻隊的領袖，對不堪其擾的他們頤指氣使。」從紐西蘭前往好萊塢發展多年的塔伊加維迪提也對索爾感同身受：「他是漫威電影宇宙中我最認同的角色，對於未知世界充滿冒險精神與好奇。」

為讓睽違《雷神索爾》長達9年、已3年沒拍戲的娜塔莉波曼歸隊，塔伊加維迪提甚至親自到她家登門拜訪。維迪提向她說明這次的珍不再只於地球苦苦守候索爾，而是讓她根據漫畫情節搖身一變、披上與前男友並駕齊驅的女雷神戰服，對此構想躍躍欲試的娜塔莉當然立刻點頭答應，並對維迪提的創作風格大為讚賞：「拍攝時充滿了即興發揮，塔伊加令人一刻都不得閒！」維迪提則回應：「能看到令人出乎意料的娜塔莉真的是太棒了！」

同樣睽違影壇3年的克里斯汀貝爾，難得化身反派飾演屠神者格爾，但該角並非只是無惡不做的大反派，更因遭到神祇背叛，才展開追殺眾神的全面復仇，設定相當有血有肉，除了駭人至極的扮相，更令他再展精湛演技。克里斯漢斯沃說：「無法把視線從他身上移開，他為格爾注入更多層次與深度。」娜塔莉波曼也說透露「全體劇組其實都有點怕他」。

坐上新阿斯嘉王位的女武神瓦爾基麗不甘於成天坐鎮發號施令，在屠神者格爾來襲造成威脅後，天生驍勇善戰而心癢難耐的她，自然不會放過能夠再度大展身手的機會，飾演她的泰莎湯普森說：「能演一個離經叛道的超級英雄真的是太過癮了。」 塔伊加維迪提繼上集《雷神索爾3：諸神黃昏》，再度身兼克羅納星戰士寇格，不只配音還親自演出動作捕捉的他說：「寇格仍對索爾忠心耿耿，並繼續為本片注入不可或缺的正向精神。」

除一票得力助手，索爾也前往天神宙斯的宮殿懇求他的協助，宙斯由克里斯漢斯沃的澳洲同鄉大前輩金獎影帝羅素克洛飾演，令漢斯沃秒變小粉絲喊：「從沒想到羅素會自嘲《神鬼戰士》的形象，我從一開始演戲就是他的影迷，雖然他的銀幕形象沉重嚴肅，本人卻幽默感十足，令我大吃一驚。」娜塔莉波曼附註：「我們都很習慣看他扮演強悍的英雄，所以看他放鬆搞笑非常有趣。」《雷神索爾：愛與雷霆》7月6日搶先北美在台上映。