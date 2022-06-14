美國可能的激進升息，以及中國施加嚴格新冠管制加劇了成長的風險，日股周二下跌，為連續第3個交易日下跌；但是一些逢低買進以及美期指的走揚，有助於抑制跌勢。

周二日經225指數收跌357.58點或1.32%，為26629.86點，盤中一度大跌2.19%。東證一部指數跌22.61點或1.19%，為1878.45點。

日本一家信託銀行的投資人表示，有一檔股票在支撐著股市，那就是股票變便宜了，逢低買進，市場看到一些便宜股票。

儘管如此，市場信心仍相當脆弱。

野村證券策略師Kazuo Kamitani說，北京、上海和其它地方重新實施管制措施，正引發對供應鏈中斷的新一波擔憂。

投資人預期聯準會將在未來兩次會議中總共升息150個基點。日本一家券商表示，在聯準會會議之前，成長型股票處境艱難。

科技股表現最差，跌1.95%；醫療健康也下跌2.18%；房地產跌幅最大，跌2.97%。

連金融股也不敵債券殖利率帶來的上揚，收盤轉跌0.14%。

東京威力科創大跌2.84%，連續第二天成為拖累大盤下滑的最大因素，抹去了基準指數36點。軟銀集團跌2.56%，也抹去日經指數28點。

旅遊股下跌，全日空跌3.61%，日本航空跌2.88%。