千興(2025)周二召開股東會，110年度不發放股利，通過承認公司110年度虧損撥補案，公司110年度期初待彌補虧損為新台幣23億7206萬496元，確定福利精算利益為新台幣118萬5066元，110年度稅後淨利為新台幣2億7632萬4452元，期末待彌補虧損為新台幣20億9455萬978元，截至110年12月31日止尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。

千興獨立董事劉聰衡於110年11月1日辭任，股東會上補選獨立董事一席，由蕭金春當選新任。

國際鎳價自今年5月以來持續上揚，其他不銹鋼用合金原料供給不穩、價格居高，使得不銹鋼行情續漲。另一方面，歐美、東南亞等地鋼市陸續自疫情回溫，並陸續推動基礎建設計畫，像是工業、建築、家電、機械等不鋼需求均提升，又大陸積極限制鋼鐵產量下，鋼市供給仍相對吃緊，也使得大廠印尼青山外銷報價保持漲勢。

受惠台商回流建廠，以及住宅、基礎公共工程案量增加，還有政府積極推動綠能政策，國際綠能產業大廠積極參與台灣綠能建設，帶動相關線纜、不銹鋼需求隨之增加。由於大陸限電限產，導致目前整體鋼市供給仍吃緊，持續看好未來需求會上升，預期鋼價穩健向上，鋼市榮景可延續到2022年。

全球不銹鋼巨擘大陸青山集團在印尼鎳礦區設廠，由於貼近料源，印尼青山有明顯的價格優勢，以低成本優勢搶攻全球不銹鋼市場，成為台灣、大陸以及日本等亞洲不銹鋼料源主要供應廠。台灣每年向印尼青山進口不銹鋼高達50萬公噸，主要進口廠為燁聯(9957)、華新(1605)、唐榮(2035)以及東盟等，此使得台灣上游煉鋼廠的煉鋼量驟減，再加上青山在台設置不銹鋼廢料收購據點，以高價收購不銹鋼廢料，上游煉鋼成本持續增加，煉鋼綜效不符成本，更依賴向青山採購熱軋半成品，使台灣鋼鐵產業更加依賴進口料源，長期而言，實是一大隱憂。

「內銷市場」之客戶為大型加工廠，有加工設備方便替下游業者及中端使用者提供服務或自行加工外銷，對不銹鋼捲需求量呈現穩定狀態，因貿易自由化廠商向外取得料源容易，故價格及交貨期相對重要。「外銷市場」以新興市場、東北(南)亞地區為主，目前銷售量皆呈現穩定狀態，故從原料取得、交期穩定對外銷訂單有較大影響，因此朝客製化方向前進以滿足客戶需求來擴大各區域銷售量。

鋼鐵業的復甦，除了美、歐的基建帶動，另一原因是全球的綠能趨勢下，也會更需要高品級鋼材，無論是風電、太陽能、電動車，甚至還有半導體廠的擴產，都需要鋼鐵做為元件原料，再加上主要礦區缺工使開採成本提高以及鎳礦供給減少鎳價易漲難跌，預期不銹鋼價也擁有一定支撐力道，因此短期國際鎳價要走弱機率不高。

另一方面，在大陸能耗雙控、多家鋼廠同步減產，國際間鋼鐵供給減少，且隨各國陸續推展基礎建設計畫，也將大大提升不銹鋼需求。同時國際原物料價格持續高漲，使原料成本壓力居高不墜，整體而言，對明年上半年鋼市表現同樣保持正面態度。展望明年，隨各國疫情陸續趨緩，基礎建設工程持續推展，加上原物料成本高價支撐，因此對2022年鋼鐵業抱持樂觀的看法。未來鎳價仍有機會走得更穩健，讓不銹鋼價維持平穩，產品利差可望持續改善，使鋼廠及經銷商接單較順暢，有助於內銷市場庫存降低，及利於調漲後的市場行情得以支撐高價行情，以增加獲利空間。公司的營運方向也必將隨市場的變化做適度調整，針對市場評估做出有利的準備計畫與工作，以因應未來不銹鋼產業市場的實質情況，穩定中求成長。