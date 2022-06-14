永慶不動產花蓮吉安中山加盟店在店東林良澤18歲高中畢業就離開家鄉花蓮，30歲才回到故鄉展開職涯。2015年加入永慶不動產，14個月創下近600萬業績，年收入直逼300萬元。緊接著，2016年創業加盟永慶不動產花蓮美崙加盟店，2018年一月開出第2店－永慶不動產吉安中山店加盟店。

值得一提的是，兩家店去年寫下7,000萬的業績紀錄，亮眼績效，讓他們成為區域指標團隊，今年，林良澤團隊更立志要朝「店總業績8,000萬元」目標邁進。

年度業績增加單位：1千萬元

2005年輔大數學系畢業後，林良澤曾短暫在台北上班。2009年原本要回老家水電工程行幫忙，但跟家人工作理念不合，於是先在花蓮開中式熱炒餐廳，人生第一次創業，2年後卻發現，每天看似人來人往，卻沒有什麼利潤，最後結束餐廳。

之後，他回家跟父母、二弟一起打拼，年收入平均約100萬元。但一直關注花蓮房地產市場的他，在取得家人同意後，2015年加入永慶不動產花蓮吉安中華加盟店。2016年十月決定創業，林良澤從永慶不動產花蓮美崙加盟店出發，第一年達成業績2,200萬、第2年就成長到3,600萬。

2018年一月份第二店「永慶不動產吉安中山加盟店」開幕，即使二月份遇上花蓮大地震，之後四個月沒有業績，團隊轉向充實自我實力，在之後三年開花結果。從2019年4,800萬業績、2020年5,600萬，到2021年已經站上7,000萬大關。今年前四個月業績已突破3,100萬，光是三月單月業績就有1,300萬，成交近30件，幾乎是天天都在成交。

對於總業績每年都以近1,000萬速度增加，林良澤開心表示「歸功於同仁相挺！」加上適時激勵，引導出同仁們的無窮潛力。

以今年三月來說，同仁只要達成20萬業績，就能免費享有澎湖3天2夜旅遊，業績再往上，還有旅遊獎勵金。他笑說，「拿出3%總業績作為激勵金，可以讓業績從600萬翻倍成1,300萬。」這也帶動團隊人數也從當初草創的5人，到目前已經超過60人。

成立七年，對於總業績每年都以近1,000萬速度增加，林良澤歸功於「同仁相挺」！今年更期許突破8,000萬元大關。（永慶房產集團提供）

誠實服務贏得信賴 跨品牌聯賣提升銷售速度

林良澤也十分感謝〈永慶房仲網〉的數位行銷力、和集團的堅持誠實服務！「花蓮有些房屋交易網站上，有很多假物件，是為了吸引消費者打電話、藉此推銷其他物件。這種狀況在〈永慶房仲網〉不會發生，物件在網站上，表示一定存在，可以安心來電洽詢。」

此外，永慶提供的〈i智慧系統〉跟〈行動智能經紀人APP〉超方便，他指出，出門在外一樣能零時差查詢物件資料，第一時間提供給客戶，管理團隊也能透過系統回報，掌握團隊的最新狀況。

對於永慶房產加盟四品牌獨有的區域聯賣環境，林良澤更是大力稱讚。全花蓮的案件超過3,000件，在「區域聯賣」下，各加盟店都能靠聯賣銷售物件，不但節省開發時間，提升銷售速度，同仁有更多時間做好客戶服務。

他表示，自己店內的聯賣比例4到6成不等，大家合作關係非常緊密，甚至透露受訪前的連續3天成交4個案件，其中就有3件是跟友店聯賣完成，從中就能看到花蓮區域聯賣運作十分成功。

業績達標就補助同仁和眷屬，讓今年三月的澎湖團，有超過50人一起出遊。（永慶房產集團提供）

打造員工和眷屬都安心的工作環境

「我們團隊文化，是同仁很喜歡帶著家人一起出遊。」結婚10年、有3個小孩的林良澤分享，星期天就是完全留給家庭，也因為自己跟同事平日都忙，就會趁著員工旅行攜家帶眷，像是之前的澎湖旅遊，他就帶著媽媽、妻小，和業績傑出的同事和他們家人。

他笑說，一開始設定旅遊方案時，就把眷屬算進去，業績達標就補助，所以當時有50人一起到澎湖玩。因為房仲工作需要家庭當後盾，透過出遊讓同仁更認識彼此和他們家人，暨安心又能給予更多支持。

為了提供團隊舒服的工作環境，林良澤大手筆租下原本日系高級進口車的銷售展場，打造堪稱全台最大的永慶不動產加盟店，基地面積120坪，面寬22米，共有2層樓，加上停車場總面積有600坪。今年預計7月加入營運的有巢氏房屋加盟店，也擁有220坪建坪、三角窗位置、面寬達36米的超強氣勢，預計也將成為花蓮旗艦店。

對於想要創業的同業夥伴，林良澤真心建議可以加入永慶房產加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，有集團資源、強大品牌力、還有系統、數位工具跟區域聯賣環境，是房仲創業加盟的首選。