神基投控（3005）旗下神基科技（Getac）推出兩款15.6吋全強固型行動工作站X600和X600 Pro，因應國防軍事與其它如鐵路運輸、石油及天然氣等產業之第一線專業人員進行指揮、控制及規劃等複雜作業需求，提供全面的高效能行動運算能力，新品預計於今年10月正式上市。

Getac全新X600可搭載第11代Intel Core H系列處理器（i5／i7／i9）、最高128GB記憶體，及整合式Intel UHD顯示晶片或NVIDIA Quadro RTX 3000獨立顯卡，並可支援多達3個PCIe SSD、擴至內部儲存空間最高達6TB。

而X600 Pro不僅能支援DVD Super Drive，亦可選配藍光光碟機，同時透過搭載雙熱插拔電池及兩個額外可選的媒體槽電池，能提供最多超過240Wh的電池容量。

考量參與國防相關作業之現場專業人員，必須在任何地方精確且有效率地進行溝通、存取資訊、蒐集情報以製定重大決策，X600配置的網路連接選項包含了雙 2.5GBASE-T（即2500Mbps）乙太網路、Wi-Fi 6E、藍牙v5.2、可選配的專用型GPS，及含有整合式GPS的選配4G LTE。

X600亦擁有最新的物理性安全和資料保護功能，如自我加密硬碟、智慧型讀卡機、TPM 2.0、Intel vPro技術、另可選配Windows Hello臉部驗證和指紋辨識器等，以保護敏感資料，並內建Kensington鎖孔讓裝置避免遭竊。

X600展現強大功能的同時，重量卻不到5公斤，機身並具 IP66 防護等級、MIL-STD-810H、MIL-STD-461G等強固功能，和可選配的CID2 (ANSI/UL 12.12.91) 認證。X600可還能承受高達1.2 公尺摔落及震動，另可選配抗鹽霧腐蝕功能。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示，Getac推出的X600 強固型行動工作站，再一次提高了強固型行動運算產業的標準。在單一完整的解決方案中，提供桌上型工作站等級的效能以及卓越的可靠性。