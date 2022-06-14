台南市14日新增6288例確診，疫情再度回升，累計今年確診人數已有18萬2862人，感染率9.49％，接近全市人口數的1成。市長黃偉哲除持續呼籲市民打滿疫苗、做好防疫措施，也重申中南部仍處於疫情高峰期，希望中央接下來的防疫物資配發，能以中南部為優先。

市府衛生局也指出，中央流行疫情指揮中心宣布，邊境攔截到Omicron亞型變異株BA.4及BA.5的確診案例，面對多變的病毒株，接種疫苗與追加劑仍可降低中重症發生與死亡率，「台南打疫苗」系統也將持續提供預約服務，歡迎市民多加利用。

衛生局還說，今日新增個案中，以30至39歲確診人數1190人最多，比率18.9％；其次為40至49歲的1126人，比率17.9％；20至29歲1016人，比率16.2％。此外，目前台南市疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑的涵蓋率，分別為90.4％、81.5％、1.3％、66.6％。