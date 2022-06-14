高雄市政府採購美國知名品牌富樂快篩出包，食藥署今天也宣布，禁止大鑫資訊股份有限公司申請之「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」產品輸入及販賣，並命業者全面回收，呼籲民眾如有發現上述產品，請勿購買使用。

食藥署表示，大鑫資訊股份有限公司申請之「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」其防疫專案輸入字號為第1110805336號，經食藥署、衛生局配合檢調單位調查，已證實上述產品涉屬非法之檢驗試劑。

食藥署指出，考量非法檢測試劑恐造成診斷錯誤，使陽性患者無法及時得到照護及救治，有重大危害人體健康之虞，且影響防疫，為保護國人免於使用非法產品，依醫療器材管理法第54條，針對該業者之快篩試劑禁止其輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列，並要求業者全面回收產品。

食藥署說明，倘經調查釐清，業者進口產品與核准不符，涉屬未經核准擅自輸入，依醫材管理法第62條規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金；又倘業者擅用或冒用本人或他人合法醫材之名稱、說明書或標籤，依醫材管理法61條規定，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二千萬元以下罰金。違規產品依第58條回收，並依第57條由衛生局沒入銷燬。

食藥署提醒，如有發現上述產品，請勿購買使用，並請相關單位配合回收事宜。食藥署將持續監控已核准之新冠病毒檢驗試劑之效能及品質，維護國人健康。