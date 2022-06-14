經濟部工業局規畫在斗六工業區興建焚化爐，雲林縣政府表示不支持。（摘自雲林科技工業區服務中心網頁）

經濟部工業局規畫在雲林縣斗六市雲林科技工業區內，設置處理一般事業廢棄物的焚化爐，每天可處理180公噸，13日環保署通過環評小組初審，14日雲林縣政府強調焚化爐將造成斗六空汙更嚴重，不支持興建，希望中央能協助縣府持續擴大ZWS（零廢棄資源化系統），用來取代焚化爐。

工業局為處理雲林、嘉義縣市、南投、彰化等地區的事業廢棄物，規畫在雲林科技工業區內興建焚化爐，環保署13日進行「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告」審查，通過環評小組初審，對此雲林縣環保局表示「不支持」，未來環評大會時會堅決表達縣府立場。

環保局長張喬維表示，雲林縣沒有焚化爐，因此積極發展ZWS（零廢棄資源化系統），將垃圾製成固體燃料棒，可用來作為火力發電的燃料，讓垃圾回收成為能源，其成效良好，目前已著手規畫興建第2套ZWS，雲林科技工業區是很適合的場域，實在沒有必要興建焚化爐。

張喬維說，焚化爐會產生空氣汙染，若在雲林科技工業區興建焚化爐，原本空氣品質不佳的斗六地區，將承受更大的空汙壓力，這絕對不是市民所樂見的。

張喬維指出，雲林縣目前每天生產約300多公噸垃圾，縣內有幾處掩埋場可處理部分垃圾，其餘須委請外縣市協助處理，若能興建第2套ZWS，便可解決大部分垃圾問題，同時還可將垃圾轉為能源，減少燃燒生煤產生的空汙情況。

斗六地區民眾得知雲林科技工業區規畫興建焚化爐，大罵根本沒有接到相關單位通知，是看到媒體報導才知道，這是走回頭路，讓人很生氣，大家一定堅決反對興建，不排除聚眾陳抗。

斗六市長林聖爵說，他與地方民眾都不知道中央計畫在斗六興建焚化爐，痛批這是政治考量，以前反對興建林內焚化爐的人，現在竟然要在斗六興建焚化爐，還不讓地方民眾知道，這種私相授受的作法，他完全無法接受。