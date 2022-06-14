韓國國貿會(KITA)於14日表示，當地大卡車司機超過1星期的抗議罷駛事件，已經導致用於半導體製造時，一定要使用的重要清洗劑無法出口輸往中國大陸。

根據統計，大罷工已經造成韓國產業生產受挫，以及訂單未能及時完成，累計損失至少12億美元，且金額還在陸續增加中。而原本就已經短缺的半導體晶片，現在更是雪上加霜。

韓國國貿會指出，一家生產異丙醇(IPA)的韓國化工廠，在缺乏物流運輸下，已經不能再提供材料給中國大陸半導體業者。據悉，這家大陸公司是提供晶圓給晶片製造商。

異丙醇，是工業以及電子業所廣泛使用溶劑的主要化學品。而這些溶劑是在生產過程中，用來清潔晶圓與面板的。KITA統計，目前大概有90公噸的IPA，差不多是一周要用的量還卡在倉庫運不出去。

至於早先有消息傳出，這家中國大陸半導體業者是三星電子在大陸的製造供應商，KITA表示，這個訊息有誤。另外，也是大罷工影響，有家韓國大化工廠改經由韓國南部港口城市麗水運出。

罷工的韓國大卡車司機，已經跟當地政府進行了4輪談判，可惜尚未找到共同點，因此，大卡車工會揚言將繼續大罷工。在14日聲明稿中，工會譴責公家的交通運輸部門既無和談意願，也沒有能力解決抗議的訴求。

不過，產業分析師預估這次大罷工對韓國晶片製造業者影響有限。因為，半導體巨擘三星電子，以及全球第二大儲存晶片製造商SK海力士，通常都會至少握有3個月的在手庫存量。

KSIA(韓國半導體產業協會)指出，自從2019年韓日貿易戰開打後，日本就限制出口至韓國的半導體關鍵零組件。有了這個前車之鑑，這兩家韓國晶圓雙雄一直都會囤夠充足的備料使用。

對小型的韓企來說，早先被新冠病毒搞得險些倒閉，好不容易盼到大解封可以好好做生意，沒想到沒兩個月又出現這個大罷工活動。以韓國餐廳來說，目前無論是吃的還是喝的都無法補貨，包括飲料、酒品以及食物等。

韓國最大燒酒業者真露統計，從大罷工開始出貨量已大減約4成。為了不要中斷物流運輸作業太久，大韓企已經想辦法派出自己的大貨車車隊來接手。不過，財力不雄厚的小韓企還在眼巴巴地等待。

韓國政府已經動員會開貨櫃車、聯結車甚至懂得操作大型運輸器具的軍人前來支援。不過，由於這次罷駛的大型車輛太多，影響範圍太大也只是杯水車薪，緩不濟急而已。