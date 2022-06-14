永光(1711)受制成本漲幅、疫情干擾需求熱度，4月營收年減4％，自結營業淨利1,593萬元，較去年同期減少5,289萬元，稅前淨利1,736萬元，較去年同期減少8,612萬元；前4個月營收31.77億元，年增3％，營業淨利1.5億元，年減39％，稅前淨利1.66億元，年減36％，每股盈餘0.29元。

永光指出，目前彩色碳粉供不應求，將投資彩粉新產線，擴大產能；另外，醫療事業除了銷售自有原料藥產品之外，正持續接洽新藥公司，積極開拓代工業務，也設立專區生產醫材用特化產品，積極提高稼動率，加速營收成長。

永光表示，4月營業淨利較去年同期減少，主因為去年有策略性採購低價原料，使原料佔比降低，以及今年海運費大幅增加和兩期產品別銷售組合差異所致；而稅前淨利減少較多主因為去年4月有轉投資公司（聚鼎科技）分配現金股利約3,560萬元，今年則於5月發放之月別差異所致。

永光今年目標為營收超越百億元，年成長8％以上；其中，色料出貨年增6.5％、特用化學品年增8％、碳粉年增7.2％，光阻劑年增10.4％；醫療化學品中前列腺素原料銷量年增雙位數，但其他原料藥可能下滑。

永光聚醯亞胺（PSPI）光阻劑與台廠合作電動車市場，取得IATF16949車用產品品質認證；第三代半導體SiC拋光液持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發SiC基板製程，將同步受惠。