大同（2371）14日召開股東常會，董事長王光祥表示，下周將辭掉三圓建設董事長，專心經營大同。他指出，大同要「揮別過去」、組織再造，聚焦在本益比是50倍的太陽能及電力事業，而不是本益比20倍的房地產，房地產只要慢慢做、穩穩做就好了。

王光祥接手大同董事長以來首次的股東會，股東出席、發言踴躍，股東會長達三個多小時才結束，他指出，過去10多年大同賠了一千多億，去年本業已經轉盈，雖然還要認列轉投資華映的虧損，不過尚志資產、大同訊電、大世科、福華獲利都不錯，第一季每股也賺0.22元，不過並不能此此自滿，未來自己會親自主導組織再造計劃。

包括核心事業的3C消費、能源、電力，以及新興事業的太陽能、儲能、電動車馬達都會調整營運、整併事業群，同時也要廣招人才，尤其是中高階管理人才，這些計劃都將在下半年逐步展開，往發股利的方向前進，讓大同可以既傳承、又創新。

至於何時能達到發放股利的承諾？王光祥表示，前團隊還有203億的累虧列在特別資本公積，成為最大包袱，這部分要慢慢賺回來，此外，目前向法院申請破產中的華映，每個月還要提1億多的虧損，若能成功破產，可以有60億的回沖利益，加上房地產若能每年賺個20多億，希望很快就能達到發股利的目標。

他並指出，雖然大同全台有47萬坪的土地資產，不過會慢慢、穩健的開發，不會讓大同變成資產概念股，如「大同莊園」1期的餘屋100多戶已全數賣完並交屋認列，3期銷售率約五成，相較於鄰近房價每坪40多萬，3期最高賣到6字頭，不過因為成本和房價都漲上來，所以並不急著銷售。

大同總經理鍾依文表示，新經營團隊接手後，調整營運策略、更謹慎使用資金，收掉一些如荷蘭、英國、捷克、印尼、越南等收海外公司及據點；中國則成立中國總部，投資並不會擴大力道，主要營運以壓縮機、小馬達、電鍋代工為主，不會投資沒有競爭力的產品，且會把大同品牌銷往中國市場。