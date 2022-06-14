舞台劇《明星養老院》6月24日起一連3天於台北國父紀念館公演，因票房表現亮眼，讓幕前幕後深受鼓舞！參與《明星養老院》演出的演員們最近密集排練並且積極防疫，郎祖筠認為保持健康就是最佳防疫、方文琳靠大量運動維持最佳體能，范瑞君則有口罩防疫妙招。

由郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、Alizabeth娘娘等人主演的《明星養老院》，描寫明星老後的共居生活，儘管光環不再，明星們相處還是很多眉角，在笑料中又有面對遲暮人生的深意。全明星陣容加上內容風趣又感人，還有許多歌舞、短劇大場面，廣受觀眾好評。

劇中郎祖筠、黃嘉千有讓人懷念的女團演出，飾演院長的方文琳也難得開口演唱，吸引許多歌迷朝聖。而私底下，郎祖筠與方文琳都是運動咖，方文琳最近嘗試空中瑜珈，展現柔軟肢體以及修長的線條，讓網友狂讚！方文琳覺得運動對她來說是跟自己的對話時間，她樂在其中。郎祖筠認為健康就是最佳的防疫策略，所以飲食健康、分早中晚補充各種維他命，同時隨身攜帶彈力帶，一有空就練肌肉，練到連郎媽媽都覺得女兒的小腿怎會如此纖細！有她們在，明星養老院就像明星健身房，狀況超好的迎接演出。

范瑞君在民視8點檔《黃金歲月》與排練場兩端跑，堅持口罩戴牢牢，只有上鏡頭時才脫口罩，但口罩戴久了難免臉上留下痕跡，而且妝會糊，鏡頭一拍、無所遁形，她DIY研發無痕密技，方法很簡單，就是在臉上先壓一張衛生紙、再戴上口罩，就能無痕還不脫妝，只是這造型看起來格外有喜感。

范瑞君表示，為了確保演出順利，她演出前後還會配戴專用的口罩，特別透氣！而且因為工作場合還是需要用餐，范瑞君也特別注意飲食時保持距離，務必要以最好的狀況迎接演出。劇團還特別準備許多手持自動噴霧設備，每一場演出完畢都會進行全場清潔消毒，讓觀眾可以安心觀賞藝術。