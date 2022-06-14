民眾若有疑似確診症狀，多會先使用快篩試劑檢測。一名女網友在接觸確診者後，出現喉嚨痛的症狀，認為應該是中鏢了，便用快篩試劑檢測，沒想到結果出爐，雖然只出現一條紅線，但該紅線的位置竟在控制線（C）和測試線（T）之間，讓她相當傻眼，網友也笑稱，「介於有跟沒有之間」。

一名女網友12日在網路論壇Dcard發文表示，因曾接觸確診者，且開始出現喉嚨痛症狀，就像沙子在喉嚨裡刮來刮去，認為應該是中鏢了，便拿了羅氏快篩試劑檢測，沒想到檢測後竟得到一個不知所云的答案。

從她貼出的照片可見，檢驗卡匣的判讀框內有一條明顯的紅線，但該紅線的位置既不在控制線（C）上，也不在測試線（T）上，而是介在2者之間，讓她傻眼直呼，「快篩了無數次第一次遇到這種情況」，也猶豫是否要再拿一個快篩試劑重新檢驗。

該名女網友曬出檢驗卡匣照片，可見判讀框內只有一條紅線，然而其位置在控制線（C）和測試線（T）之間。（圖／翻攝自Dcard）

照片曝光後，不少網友笑稱，「對不起，但我突然好想笑」、「介於有跟沒有之間」、「介於中與沒中，全靠信念」，也有人猜測，是不是檢驗卡匣下的試紙移位了，「不過有疑慮還是再篩一次比較好」。隔天她確實也重新篩檢，並留言透露結果，「各位，今早篩喉嚨加鼻子，確診了」。