震驚社會的挖眼案，14日屏東地院一審依重傷害未遂等罪判刑楊嫌5年有期徒刑，判決一出，外界多數人皆認為根本判太輕，為此，法官也作出解釋說，重傷害未遂量刑在「2年6月以上、6年以下有期徒刑」，合議庭審酌各款事由後，量處有期徒刑4年，加上先前傷害罪，合併執行5年徒刑。

合議庭表示，檢察官當時起訴罪名為刑法第278條第3項、第1項之使人受重傷未遂罪，屏東地院審理結果與檢察官起訴罪名相同。又刑法第278條第1項之使人重傷罪法定刑為「5年以上 12年以下有期徒刑」，經依未遂犯規定減輕其刑後。

因此法院所能量處之處斷刑為「2年6月以上、6年以下有期徒刑」，合議庭審酌刑法第57條各款事由後，量處其中間刑度有期徒刑4年。

潘女遭挖眼後雙眼遭重創，所幸手術後並未影響視力。(資料照)

判決指出，楊男2021年9月26日6時6分許，在屏東高樹鄉一處便利商店購物後，坐在店門口抽菸，女店員上前勸導移往他處，楊心生不滿，在8時53分進入店內，將她推入結帳櫃檯底部，再以左手手臂環勒頸部，並以右手手指摳挖潘女雙眼。

導致潘女頭部外傷併蜘蛛網膜下腔出血，左眼窩骨骨折及結膜傷口傷害，所幸有另名客人進入店內，並協助報警，合力將楊拖離才讓他停止攻擊，潘事後被送往高雄長庚急救及實施雙眼手術治療後，未致視能毀敗或嚴重減損結果。