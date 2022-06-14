竹北市自強七街立體停車場BOT案，龍享廣場公司規畫興建的百老匯影城影廳城及商場，預計10月開幕。（羅浚濱攝）

縣長楊文科推動招商引資年年交出亮眼成績單！去年在縣府團隊努力下，完成AI智慧園區廠商等5件民間參與公共建設招商案簽約，民間投資金額高達153億創下近年新高，讓新竹縣連續4年獲得財政部「招商卓越獎」非六都第1名的佳績。

縣長楊文科指出，縣府團隊會持續辦理招商引資，吸引全國優質企業到新竹縣投資，帶動更多商機繁榮地方，往年推動的促參案也逐漸開花結果，像遠百得標的停8停BOT案，遠百竹北店年初開幕營運，成為新竹縣首座大型購物中心。

縣府與龍享廣場公司簽訂的竹北市自強七街立體停車場BOT案，興建的停車場有174個停車位，7月1日正式啟用，龍享規畫的百老匯影城有14個特色影廳及1400個席位，並有「享平方Shown Square」商場及餐飲，預計10月開幕，將創造一個新風貌的影視美食聚落。

楊文科深信遠百竹北店和龍享影城及未來AI智慧園區廠商陸續進駐後，將可增加地方就業機會，創造政府、業者及民間三贏局面，也將帶動竹北市往國際化的城市邁進。

AI智慧園區產業專用區內4塊坵塊，縣府去年以設定地上權方式招商，順利與智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家AI大廠簽約，民間投資金額高達135億，預計2024年底陸續興建完成，將創造千億產值，為地方增加4千以上的就業工作。

另外，縣府財政處依都市更新條例規定，辦理新竹市北區成德段25地號等7筆縣有地都市更新案，民間投資18億元，提高縣有土地經濟效益，增進地方公共利益，更可改善新竹市都市環境。

產發處長陳偉志表示，AI智慧園區產業專用區設定地上權案及新竹市7筆縣有地都市更新案的民間投資金額，新竹縣是非六都中最高的縣市，獲得財政部「招商卓越獎」肯定，也獲得4633萬餘元促參獎勵金，將運用在未來促參相關建設案的可行性評估和先期規畫。