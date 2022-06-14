由於醫療法公布在1983年實施，造成有部分在醫療法實施前便存在的部分醫院出現執照類組不符，或不符合建築法規這狀況，新北市長侯友宜上任後啟動老舊醫院輔導改善計畫，將17家老舊醫院列入輔導改善對象，其中位在新北市三重區的祥顥醫院選擇另尋新址遷院，終於在今年5月底完成改善，並順利取得醫院變更使用執照，今(14)日正式遷址開業。

新北市副秘書長朱惕之今日率領工務局、消防局及衛生局官員，共同出席祥顥醫院的改善成果記者會；他表示，部分老舊醫院普遍存有建築公安問題，如建築物通道、樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易導致重大傷亡，尤其對長期臥床、依賴呼吸器的病患，更潛藏嚴重的公安疑慮。

朱惕之指出，祥顥醫院是目前第3間改善完成的老舊醫院，市政府會持續輔導正在改善中的14家醫院，希望都能夠陸續改善完成，讓病患能有安全的就醫環境。

衛生局表示，目前新仁醫院已改善完成，公祥醫院已變更屬性為診所，另外尚有8家規劃遷址、原址改善5家、縮減規模為診所者1家，皆依序進行中；今年底前三重地區還有併入祐民醫院的宏仁醫院即將改善完成，這間老牌醫院選擇遷址並耗資10數億新台幣新建一棟地上10層地下4層的全新醫療大樓，預計在今年10月正式開業。