謝金燕外型亮眼、形象陽光健康，當年一首台語電音歌曲《姐姐》紅遍大街小巷，奠定她台語女歌神的地位，每每表演都超有誠意，受到眾多粉絲追捧。近日她在Instagram曬出影片，畫面中她扭動纖細小蠻腰，讓粉絲直喊「姐姐的水蛇腰嚇死人」。

人氣超夯的謝金燕深受廠商喜愛，目前手上擁6代言。近日擔任電商品牌活動大使，曬出身穿一襲橘色短褲套裝美照，大方秀一雙纖細辣腿；秀完大長腿她改秀起小蠻腰，謝金燕穿著卡通圖案的短版上衣，一頭長髮和水靈靈大眼看不出已經47歲，模樣超逆齡。

影片中謝金燕隨著音樂節奏俏皮眨眼比YA，不時嘟嘴裝可愛，下半身不斷扭動，隱約能看到馬甲線，謝金燕在身材規劃上相當自律，除了會忌口，她還搭配良好運動習慣，才能維持完美身材。這段影片令網友們大讚「姐姐是電舞女王」、「真的是愛爆姐姐好正」、「OMG 女神這是要電誰呀」、「姐姐的水蛇腰嚇死人」，有網友注意到謝金燕的衣服有玄機，因為她日前接了電商平台的代言人，該電商平台的標誌性顏色和謝金燕的上衣顏色恰好一樣，「到底是有多稱職，上衣顏色讓我馬上聯想，要快去把購物車清空。」

謝金燕日前接下電商平台的代言，改編知名歌曲《姐姐》，超洗腦廣告歌和逆天長腿引起許多人注意，紛紛誇讚該品牌很會找代言人，歌曲非常洗腦。