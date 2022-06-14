全國最大的高中職校「中山工商」，斥資千萬元打造「運動表現訓練中心」、「情境飛輪室」，近期即將完工，屆時將提供更優異的運動場域，讓選手發揮潛能，同時也網羅全台各地運動好手組成運動團隊，期待培育文武雙全的運動人才。

中山工商逐年擴充設備與師資，迄今成立15個科以滿足學生和社會需求，辦理績效有口皆碑。校長林昭億表示，該校不惜鉅資設置全國最多的科別，且為培養文武兼備的學生，更是網羅全台各地運動好手組建運動團隊，後續將再增設手球隊。

「工欲善其事，必先利其器」，林昭億指出，該校近年來也遭逢少子化衝擊，但董事長陳國清堅持提供師生更好的學習環境，在董事會鼎力支持下，投資軟硬體設備的腳步從未停歇，規模和科別無人能比肩。

林昭億說，校方遵循孔子「有教無類」的教育理念，迄今成立普通科、應用英語科、應用日語科、餐飲管理科、觀光事業科、商業經營科、資料處理科、幼兒保育科、美容科、電子科、資訊科、電機科、機電科、汽車科、集中式特教班（服務群）等15個科別，作育英才。

林昭億表示，該校組建的運動團隊有別於一般的體育班，講求「文武雙全」，強調多元學習，體育、學業不偏廢，除設有高額運動績優獎學金和提供良好的運動場域外，也滿足學生對專業技能的學習需求，以利未來職場發揮。

林昭億指出，運動團隊目前有甲組隊伍女排、男足、女足、空手道、射箭、射擊，乙組社團隊伍男排、男籃、女籃、棒球隊、扯鈴和獨輪車等。

林昭億說，近年來健身中心如雨後春筍般林立，因應時勢所趨，於觀光事業科設立運動健康管理專班，開設運動訓練、體適能指導課程，聘請大專與業界肌力體能教練授課，協助考取各項體適能指導員證照。

林昭億透露，校方斥資近千萬元打造「運動表現訓練中心」、「情境飛輪室」，可容納60人以上同時訓練，近期即將完工，後續也將再新增手球隊，讓運動團隊更加壯實。