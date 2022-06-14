李世榮相當適合古裝扮相。（東森提供）

李俊昊在沐浴橋段大秀腹肌，讓李世榮不敢直視。（東森提供）

由「2PM」李俊昊、李世榮主演韓國古裝劇《衣袖紅鑲邊》，改編自朝鮮史實及人氣同名小說，描述將國家置於愛情之上的君王，和在宮中追求自身幸福的宮女，2人之間淒美悲切愛情故事。在韓播出期間收視一路攀升，最終回創下17.4％收視率，除了獲得MBC演技大獎、韓國PD大賞肯定外，李俊昊更憑此劇獲得第58屆百想藝術大賞電視劇最佳男演員獎、人氣獎，也是首位偶像團體出身的百想視帝。

李俊昊退伍後回歸小螢幕，在劇中飾演朝鮮正祖「李祘」，過去李瑞鎮、蘇志燮、玄彬等人都曾演過李祘，李瑞鎮曾在《尹Stay》中被外國旅客稱讚是「朝鮮最帥君王」，也因為他的版本太過經典，一開始外界還擔心李俊昊的演出沒說服力，日前李瑞鎮受訪時幽默回應「現在李祘就是俊昊」，大方肯定後輩的演技。李俊昊覺得演出歷史人物壓力大，不只買了朝鮮時代的書籍研讀，還更換慣用手、訓練口條與發音，為戲做足功課，演活深情帝王獲得觀眾好評。

劇中的沐浴橋段令觀眾看得害羞，李俊昊在開拍前就積極控制飲食長達1年，靠雞胸肉與地瓜養肌，笑說跟李祘一樣自律，只可惜不能和其他演員一起吃飯。拍攝沐浴戲時，李俊昊從前1天開始就沒喝水，身處「搖滾區第一排」的李世榮怕尷尬，默默將視線移開，但一對到眼卻忍不住笑場，李世榮形容他的王字腹肌很勻稱，被虧「根本看光了」。李俊昊則坦言拍這場戲有些不自在，身為君王必須維持高雅，不能讓人看到衣衫不整的模樣，但拍攝時身上穿著浴袍，在宮女的服侍下沐浴，一切的感覺都很陌生，而這場戲拍了10幾個小時，笑說「這溫度很適合睡覺」。

童星出身的李世榮曾以《大長今》的「小今英」一角為人熟知，古裝扮相在她身上一點都不違和，這回化身堅強機智、不願為愛情與榮華富貴捨棄自我的宮女「成德任」，和李俊昊上演甜蜜又虐心的宮廷戀曲。2人一開始還沒有機會見面，等到俊昊進劇組時，李世榮笑說自己主動和他裝熟，李俊昊則大讚李世榮是片場的開心果，聽到她帶有魔性又爽朗的笑聲，讓片場的氣氛變得很輕鬆。戲裡李世榮用眼神傳達出在深宮裡的空虛心情，動人演技令觀眾看得心疼，受封「歷史劇女王」，李世榮感謝觀眾支持，但日後再演出古裝劇，應該會覺得挺有壓力。

《衣袖紅鑲邊》15日起，每週一至週五晚間11點東森戲劇台播出。