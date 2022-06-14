彰化縣14日新增5238例新冠肺炎確診個案，衛生局長葉彥伯日前表示，彰化累積確診率達9.62％，差不多已達高峰，觀察這兩天若有緩降，有機會能稍微放鬆，不過14日比13日還多1600多例，對此葉彥伯表示，此為星期二效應，不算特別高。
葉彥伯說，通常有星期二效應，個案數會特別高，因此觀察14日的確診數來說，5238例不算特別高，因此是否有趨緩的現象，還需要再觀察幾天會比較準確，也呼籲民眾不要慌張，平時做好自我防護，相信就能夠提早過正常的生活。
彰化縣14日新增5238例新冠肺炎確診個案，衛生局長葉彥伯日前表示，彰化累積確診率達9.62％，差不多已達高峰，觀察這兩天若有緩降，有機會能稍微放鬆，不過14日比13日還多1600多例，對此葉彥伯表示，此為星期二效應，不算特別高。
葉彥伯說，通常有星期二效應，個案數會特別高，因此觀察14日的確診數來說，5238例不算特別高，因此是否有趨緩的現象，還需要再觀察幾天會比較準確，也呼籲民眾不要慌張，平時做好自我防護，相信就能夠提早過正常的生活。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。