彰化縣14日新增5238例新冠肺炎確診個案，衛生局長葉彥伯日前表示，彰化累積確診率達9.62％，差不多已達高峰，觀察這兩天若有緩降，有機會能稍微放鬆，不過14日比13日還多1600多例，對此葉彥伯表示，此為星期二效應，不算特別高。

葉彥伯說，通常有星期二效應，個案數會特別高，因此觀察14日的確診數來說，5238例不算特別高，因此是否有趨緩的現象，還需要再觀察幾天會比較準確，也呼籲民眾不要慌張，平時做好自我防護，相信就能夠提早過正常的生活。