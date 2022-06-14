為顧及大眾安全，計程車、遊覽車、貨運3類職業駕駛人應否實施強制採尿驗毒未有定論，監察院交通及採購委員會、司法及獄政委員會聯席會議於今（14日）通過監委王美玉所提調查報告，決議函請行政院督促交通部與法務部等權責機關，研議本於行政權責妥處。

王美玉表示，根據《毒品危害防制條例》第33條第1項規定，主管機關對於所屬或監督之特定人員於必要時得強制採尿驗毒，有防制毒品氾濫、維護公共安全之重大公益目的，交通主管機關基於毒品條例授權規定，對於應納入採驗之陸運特定人員範圍，有一定決定空間。

有鑑於毒駕對於公共交通安全之危害甚鉅，宜請交通部就審計部所提「計程車、遊覽車、貨運三業」等職業駕駛人，持續蒐集分析毒駕肇事相關風險統計數據，評估政策所欲達成之目標、採驗必要性及執行可行性等各項因素後，本於行政權責決定是否納入強制採尿驗毒規範。

王美玉表示，交通部、內政部警政署分別提供「計程車、遊覽車及貨運三業等職業駕駛人因毒駕肇事遭交通監理機關裁罰人數」、「警察機關查獲施用或持有毒品嫌疑人為職業駕駛人」等統計資料，相關數據雖然顯示，這3類職業駕駛人確實有毒駕肇事風險。

但依據交通部說明，如果將這3類職業駕駛人均納入尿液採檢，依現行「陸運特定人員尿液採驗實施要點」規定之「每人每年至少抽檢1次」抽檢率辦理，每年須採檢20萬2097人，現有檢驗機構的採檢量能明顯不足，此外，業者規模大小不一，如委由業者辦理尿液檢驗實有窒礙，公路主管機關人力亦難以負荷尿檢業務。

王美玉說，審酌主管機關交通部基於《毒品危害防制條例》第33條第2項授權規定，對於應納入採驗之陸運特定人員範圍，本有一定之決定空間，且不能忽略執行可行性及執行成本，請交通部評估所欲達成之政策目標、採驗必要性、執行可行性等各項因素後，本於行政權責決定是否納入及何時納入強制採尿驗毒規範。

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