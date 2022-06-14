台中市北屯區皇天宮主委蔡金松妻子羅金梨生前熱心助人，為人收驚消災解厄，卻於去年不幸辭世，蔡金松為讓亡妻遺愛人間，透過立委莊競程、市議員曾朝榮媒合，捐贈一輛最新「福斯T6」型救護車，提供台中市政府消防局第8大隊文昌消防分隊，執行緊急醫療救護服務。

皇天宮主委蔡金松14日與莊競程、曾朝榮一起到北屯區文昌東三街文昌消防分隊前，將這台最新「福斯T6」型救護車捐贈給文昌消防分隊，由台中市政府消防局長曾進財代表接受。

曾進財表示，救護車對緊急醫療救護工作的執行助益很大，除能更有效率的緊急處理傷病患之救護轉診工作，皇天宮主委蔡金松的善行義舉，更值得社會大眾敬佩與效法，他也感謝立委莊競程、市議員曾朝榮長期關心消防醫療救護工作。

文昌消防分隊長林政葦指出，目前文昌消防分隊有兩輛救護車，因其中一輛執行防疫工作兩年多，剩下一輛執行救護任務，救援車輛有點吃緊，感謝蔡金松捐贈救護車，提升該分隊緊急醫療救護品質，讓更多急需緊急醫療之傷病患，能獲得更便捷、完善的醫療救護服務。

蔡金松說，他的太太羅金梨，平時熱心服務，樂善好施，常幫民衆收驚解厄、消災服務，不幸逝世，一直掛心想捐贈救護車，幫助需緊急醫療的民眾，他透過立委莊競程、市議員曾朝榮的媒合，捐贈380餘萬元最新型「福斯T6」型救護車，促成這樁美事，讓他的太太遺愛人間。

莊競程、曾朝榮表示，社會處處有溫情，座落北屯區興安路文昌國小旁的皇天宮，長期服務鄉里，是地方受敬重的廟宇，蔡金松捐贈救護車，完成另一半的遺願，希望藉由捐贈善舉，發揮拋磚引玉，帶動更多人投入公益，提供急需緊急醫療的傷病患及時救援，挽救更多寶貴生命。