解放軍搶灘登陸演練

俄羅斯侵略烏克蘭已超過3個月，對莫斯科來說，他們從後勤和支援失敗中受到重大的教訓。同樣的，美國國防部副部長希克絲（Kathleen Hicks）周一說，美方也從中汲取教訓，以確保在太平洋戰區有適當的後勤與支援。

據美聯社和《防務新聞》（Defense News）14日報導，希克絲說，俄軍是在邊界作戰，但卻面對重大的後勤挑戰。而美國要在太平洋有效發揮戰力，已面臨有待克服的嚴重後勤挑戰。她說，加上仰賴燃油，問題更是變本加厲。

俄羅斯侵略烏克蘭後，幾乎立刻面臨後勤和難以取得糧食，飲水和補給品等挑戰。此外，俄軍並未達成攻占烏克蘭首都基輔，並拿下廣大區域等初期目標，後來改變戰術，如今將多數兵力集中烏東。

希克絲指出，除了擔憂後勤外，隨著汽車業朝電動化的方向發展，五角大廈從戰略層面考量，也將採用電動車，以擺脫化石燃料的束縛。她說，朝這個方向發展將有助於戰鬥可靠性，尤其像太平洋這種後勤線很長的地方。

近年來北京加強對台軍事挑釁，要台灣接受兩岸統一。而希克絲稍早說，包括關島，夏威夷和瓜佳蓮（Kwajalein）在內，幾乎都沒有化石燃料資源，能源需求都靠進口石油。美軍在太平洋的指揮官已警告，萬一爆發衝突，他們缺乏重新武裝和加油的能力。

Russia’s war in Ukraine is teaching the Pentagon it can’t get logistics and sustainment wrong in the Pacific theater, its No. 2 civilian said Monday. https://t.co/OHOd6LR7Mk — Defense News (@defense_news) June 14, 2022

美國印太司令部（US Indo-Pacific Command）已提案，針對以中國為主的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），到2027年要砸10.2億美元（約302億台幣），以改善後勤，支援和前置裝備。

太平洋司令部司令前資深顧問，如今擔任華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）研究員的塞耶茲（Eric Sayers）說，五角大廈為了水污染問題，3月決定，關閉在夏威夷珍珠港龐大的紅山地下儲油設施（Red Hill Underground Fuel Storage Facility），但卻沒有明確的計畫，來資助和恢復相關能力，只讓既有的後勤挑戰有增無減。

他說，烏克蘭提醒美國，要是海軍沒有強大的戰鬥後勤艦隊，空中加油和重型運輸力，將無法在交戰前，還有激戰期間，以所需要的方式來維持和調度戰力。

總之，他強調，美國國會應該像面對海軍艦隊大小，或是採購空軍戰機等議題一樣，致力設法因應美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）的燃料需求問題。