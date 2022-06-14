台南市政府體育局即將於7月1日成立，市長黃偉哲14日宣布，首任體育局長由橄欖球國手出身、現任台南市體育總會秘書長陳良乾擔任。陳良乾強調，將以「健康市民、永續城市、卓越競技」的使命，推動8大施政重點。

黃偉哲表示，體育局的成立，主要是希望能對體育界做出最大貢獻，讓整體的體育成績更上層樓。體育處升格成體育局後，希望能體現對體育、選手的重視，並落實體育政策與經費預算，讓訓練成果看得出來。

黃偉哲指出，陳良乾自2012年起接任台南市體育總會秘書長，已深耕台南市體育發展多年，曾任中華民國體育總會副秘書長及國家運動訓練中心訓練組長，無論在中央或地方均有豐沛的體育行政經驗。

黃偉哲還說，此次巴西聽障奧運會，台灣共拿了6面金牌，其中台南也拿到2金1銀；但聽奧獎金比不過全國運動會冠軍的獎金，這個部分必須從他結束，至少聽奧選手的待遇要能提高，這些都是體育局將來成立之後首要的任務之一。

此外，國民運動中心在永華，全民運動館一個在安南、一個在新營，另一個由市府花錢蓋在永康，未來還會陸陸續續爭取全民運動館或類全民運動館的設立，這也是體育局將來的重點，期許接任後的陳局長能以豐富的體育專業，強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力，為台南市的體育運動創造出新格局。

陳良乾則認為，將推動的8大施政重點，包含「全力籌辦112年全運會」、「規律運動人口倍增，打造健康永續城市」、「健全基層運動培訓體系，強化競技運動表現」、「加強單項委員會行政效率，擬定體育發展制度」、「提升競技運動及賽會品質」、「提高運動場館經營效益，優化全民運動空間」、「提升運動產業效能」及「深化國際運動交流」，未來體育局將是全台首創結合學校體育及社會體育的體育行政機關，透過學校體育人才無縫接軌至社會體育的培育系統，深耕台南的競技實力。