居家檢疫政策自15日起放寬為「3＋4」，所有入境旅客完成3天居檢，即可4天自主防疫。北市政府14日再補充公布居家檢疫指引，北市觀傳局表示，家裡若符一人一戶規定，可於自家居家檢疫及自主防疫，或訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫。

北市現有防疫旅館共145家，房間數超過9000間。觀傳局表示，為讓防疫旅館及入境旅客安心，北市府搶先公布「台北市政府因應中央流行疫情指揮中心居家檢疫政策調整（3＋4）防疫旅館FAQ」。

北市觀傳局長劉奕霆表示，中央公告政策以「同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則」，引發地方政府、業者及民眾的疑慮，是否造成後4天自主防疫期間可以出外上班，卻不能返家的矛盾，這對地方政府及業者的管理來說，也十分不切實際。

北市府補充說明，民眾家裡若符一人一戶規定，可於自家居家檢疫及自主防疫，或訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫，若遭民眾檢舉家裡不符規定，則由民政單位查核。

觀傳局表示，若民眾後4天選擇入住防疫旅館，必要時可持2日內快篩陰性證明外出，無時間或次數限制，原則不得在外過夜。而如果旅客自主防疫期間未依規定返回防疫旅館， 且無法聯繫上時，旅館可通報民政局或外事警察協助追蹤。

此外，自主防疫期間防疫旅館可否申請交通部觀光局溫馨防疫補助，交通部觀光局表示會納補助，屆時依公告內容為準，並請防疫旅館 核實申請。針對設籍北市居家檢疫／隔離者，每日仍補助 500 元防疫住宿部分共 7 天，1 人最高補助 3500 元。