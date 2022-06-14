大陸外交部週一稱，大陸對台灣海峽享有主權、台海不是國際水域。對此，陸委會今（14）日回應反駁，指台灣海峽是國際水域，不是對岸軍事擴張與海事擴權的海域，中共企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措。

陸委會透過書面聲明表示，對於中共方面提出對台灣及台灣海峽的錯誤主張，大陸委員會表達嚴正立場。

陸委會首先表示，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域享有主權、既有權利及管轄權；兩岸互不隸屬是事實、台灣更非中華人民共和國一部分。中共片面對台灣及台灣海峽宣稱之主張，企圖將「台灣内國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀；這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

陸委會接續強調，長期以來，台灣海峽是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域。我政府認為，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」原則；我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國等自由航行任務對促進區域和平穩定的助益。

陸委會最後表示，國際及區域事務並非由北京當局專斷決定。正告對岸認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口；我政府將堅決反對，更將落實安全防衛與執法，堅定捍衛國家主權與台海和平。