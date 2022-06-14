元大金控指出，繼元大證券、元大銀行、元大人壽之後，元大金集團旗下的元大投信及元大期貨日前亦通過「BS10012個人資訊管理制度（PIMS）」國際標準驗證，至此旗下五大子公司皆以完成國際標準驗證，更加落實個資保護，善盡對客戶或投資人的個人資料保密職責。

對於資安及客戶資料保護的相關訓練，元大金控也說明，集團辦理個人資料保護及資訊安全管理訓練課程，2021年共舉辦86場課程，14,008人次通過訓練，累計訓練時數14,704小時；此外，元大集團因應各公司行業別特性差異，各子公司皆訂有個人資料保護法維護客戶權益，設立跨單位的「個人資料保護小組」或「個人資料保護專責人員」作為專責單位，由總經理指派相關單位主管擔任召集人，負責推動、協調及監督公司個人資料保護相關事宜。

元大金也指出，甫通過「BS10012個人資訊管理制度」驗證的元大投信，2020年底已獲得「ISO27001：2013資訊安全管理系統」，元大投信身為國內公募基金龍頭業者，擁有上百萬受益人，亦建構多項防護、監控與演練機制，督促公司全體同仁都能瞭解資通安全與個人資料保護重要性。

對於與元大投信同時獲得「BS10012個人資訊管理制度」國際認證的元大期貨，元大金也表示，為提供穩定優質交易環境，元大期貨將在2022年完成核心帳務系統與硬體設備升級，強化資訊安全及個資保護相關機制，保障客戶交易權益。