吳慷仁與邵雨薇這對佳偶近來頻頻曬恩愛，先是吳慷仁買新房，邵雨負責裝潢，近日邵雨薇還加碼秀出婚紗照，看來婚期已近。昨日邵雨薇出席寶格麗（BVLGARI）春夏配件新品發表會，遠在異鄉拍片的吳慷仁事前隔海打電話給寶格麗公關，希望能「多多照顧我們家雨薇」，對邵雨薇的呵護無微不至，兩人的濃情蜜意甜到發糖。

屬蛇的邵雨薇非常喜歡蛇，手拎最新款寶格麗Serpenti包和腕表，靈蛇上身，充滿能量。（羅永銘攝）

邵雨薇昨日分別穿上蘋果綠小禮服和天空藍短裙套裝搭配寶格麗皮包，順便在店上賞珠寶、看腕表，生肖屬蛇的她看上要價破百萬的

寶格麗Serpenti Cabochon Maxi Chain杜鵑花石英色小牛皮肩背包，6萬9900元。（BVLGARI提供）

Serpenti腕表，靈蛇纏繞手腕，讓她愛不釋手，感覺蛇的能量上身，是她的幸運物，說完還打趣要把這段訪問傳給吳慷仁，「我這樣表達很明確嗎？」

寶格麗Serpenti Vertical黑色小牛皮托特包，8萬100元。（BVLGARI提供）

從高中起就打工賺錢養家、經濟獨立的邵雨薇說，有人送珠寶給她固然開心，但她更喜歡自己掏錢買珠寶，低潮失落時買珠寶是鼓勵，人生得意時買珠寶則是獎勵，都可為人生的高潮起伏留下紀錄。

寶格麗Serpenti Forever East-West祖母綠色小牛皮肩背包，約6萬9200元。（BVLGARI提供）

邵雨薇也開心分享近來忙著裝潢兩人未來新家的點滴，擔心窗外的電纜線破壞風水，上網買了金雞飾品擋煞，沒想到金雞尺寸超級迷你小，收到貨時很傻眼，說完忍不住大笑，言語之間也透露即將成家的喜悅。

寶格麗Serpentine Pouch霧灰蛋白色小牛皮手拿包，約9萬4700元。（BVLGARI提供）

寶格麗春夏新款包色彩妍麗繽紛，以「Made in Eden」為主題，融入伊甸花園裡繁花似錦的色彩，充滿春夏熱情愉悅的氣氛，其中全新登場的Serpentine Pouch手拿包，線條流暢柔美的靈蛇繾綣在包包的金屬夾扣上，另一款Serpentine Vertical托特包，靈蛇蜿蜒化身為金屬提把，優雅貴氣的美感十分吸睛。

寶格麗Serpenti Reverse陽光黃水晶色小牛皮肩背包，約8萬9200元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包，約15萬3200元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever多彩刺繡亮片小牛皮肩背包，約16萬2500元。（BVLGARI提供）

經典Serpenti Reverse包款除了蛇首金屬扣的設計外，還將靈蛇的麟紋運用在手提包的提把和鍊帶上，藉此強化品牌的DNA，辨識度也更增強。皮包配件的色彩以粉紅、桃紅、祖母綠等色調為主，也有紅紫藍漸層彩虹色、以五彩亮片釘縫美麗繽紛的蟒蛇麟紋，奢華破表。