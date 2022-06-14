立人國中托嬰中心採日間托育，預計收托24名嬰幼兒。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

公設民營北區立人國中托嬰中心為台中市第23座公托，社會局感謝立人國中提供校舍場地，和市府共同營造友善育兒環境。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市北區第二座公設民營的立人國中托嬰中心，近日開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒，16日受理家長登記，並將於15日透過臉書粉專平台，舉辦線上招生說明會，讓家長了解中心特色與更詳盡的多元收托資訊。

為了滿足家長托育需求，減輕育兒負擔，台中市長盧秀燕上任後，提出「公托倍增計畫」，提供家長多元、近便與平價的托育服務，運用社會住宅、社區活動中心及學校教室空間，透過跨局處合作，設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園（小公托）。

立人國中托嬰中心位於北平路一段62號，採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助。

社會局表示，因應防疫考量，15日上午10時、及22日下午3時，該中心將透過粉專舉辦線上招生說明會，詳盡介紹中心特色與招生細節說明；凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍台中市，且符合收托資格者均可報名登記，詳情可致電04-22932166洽詢。

社會局長彭懷真表示，今年起公托收費調降，每月7000元，扣除市府托育補助4000元，家長只需負擔3000元，收費是全國最便宜；市府計畫設置50座公托，年底前可望完成41座，進度超前，加上今年起將生育津貼從每胎1萬元調高至2萬元，盼讓年輕人願生敢養。

根據社會局統計，2021年全市已有18處公托營運，今年起陸續再開辦5處，包括3月底開幕的霧峰國中托嬰中心、即將開幕的立人國中托營中心，及烏日東園社區、北屯平昌社區和太平育賢社區3處小公托；年底前還有18處托嬰中心與社區公托家園將陸續完工。