展望未來，大同(2371)董事長王光祥表示，公司將持續聚焦核心業務，朝綠能、智慧儲能及電動車動力系統方向轉型，以及加速資產活化，透過策略結盟合作，輔以申辦都市更新、危老重建或變更土地使用性質等多種資產活化方式，以創造公司資產最大價值。

大同太陽能光電系統累計至110年底已建置超過211MW，111年底累計目標將達到312MW。儲能系統110年10月已累計完成商轉儲能系統雙邊合約型為1MW，日前競價為4MW。111年度積極規劃與建置至少50MW大型儲能系統建置案，預計112年第一季上線運轉，並計畫在2025年達到300MW之規模。

大同智慧電表擁有國內業界最完整產品線，在日本、泰國、馬來西亞等國際市場陸續有所斬獲，正積極佈局東協市場。電力事業則投入特高壓電力產品等生產設備，與國外配電品牌策略合作，陸續開發智慧化、環保低能耗新產品，搶攻台電電廠機組增設及風能、太陽能等再生能源升壓站建置的市場商機。電纜事業已投入高階網路線等生產設備，以迎接未來5G設備高傳輸量之市場需求。馬達事業則繼續研發超高效率、智慧化應用之產品，開發水力發電機，發展結合驅動器供電動巴士、物流車、乘用車使用之電動車馬達。

重要子公司尚志資產將全面加速資產活化，透過策略結盟合作，輔以申辦都市更新、危老重建或變更土地使用性質等多種資產活化方式，以創造公司資產最大價值，並積極拓展尋找新案源，擴大業務。中和捷運聯合開發案，已於110年12月下旬向新北市申請都市設計審查，預計111年第二季申請建造執照，俟取得建造執照並與政府完成房屋車位區位選定後即可推案預售。大同莊園三期預計採取邊建邊售模式，並視市場變化精準管控發包成本及策略，兼顧利潤率與資金週轉，以獲取較佳利潤。中山北路和田合建案The Green House，透過品牌行銷及精準定位，預計111年上半年完銷。(2~2)