許多人喜歡相約到KTV聚會唱歌聯絡感情，不過狂歡之後的包廂猶如被「炸過一番」，會令人傻眼！有名員工在臉書分享包廂被客人「弄髒」後的場景，檳榔渣、菸蒂、衛生紙丟滿地，還有酒水潑灑在地後，被客人踩過後留下的髒污，甚至廁所垃圾桶裡的使用後衛生紙堆積成像座小山，這樣的場景也讓原PO抱怨「怎麼喝了酒就變畜牲了」。

一名KTV員工在臉書社團「爆怨2公社」發文，他表示日前上班時，要整理客人使用過的包廂，一打開包廂門嚇呆，看到包廂內的慘況差點沒吐了出來，他看到包廂內滿地都是檳榔渣、菸蒂，以及用過的衛生紙，在往一旁看，還有酒水打翻在地，地板全是被客人踩踏後的髒污，他往廁所去，也是一片慘況，廁所裡的垃圾桶已經被衛生紙堆滿像座小山，看到這些慘不忍睹的景象，他大嘆「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜牲了呢？」。

KTV員工看到被「轟炸過」的包廂，抱怨客人「怎麼喝了酒就變畜牲了呢？」。（翻攝自臉書爆怨2公社）

貼文一出後，網友看到這些噁心的畫面紛紛留言表示「超沒公德心」、「清潔費可以提升，事後看清潔度退費多寡」、「太噁了！傻眼！素質真低」、「我遇過吐在沙發縫跟小便斗的，手要套塑膠袋去挖出來」、「我年輕時做過比這個還髒的場景很多，這樣真的還好」。

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