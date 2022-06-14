台東縣首座大型兒童運動公園14日舉行動土開工儀式，預計明年過年前後完工啟用。（莊哲權攝）

面積約0.58公頃、台東縣首座大型兒童運動公園今天舉行動土開工儀式，台東縣政府建設處表示，該特色遊戲場域採用參與式設計，納入孩子們自己提出的構想及需求，為小朋友量身打造特色遊戲空間，總經費達4556萬元，預計明年上半年完工啟用。

台東縣政府建設處在台東市舊站特區核心區域打造縣立兒童運動公園，設計過程中邀請小朋友參與工作坊，選出他們最愛的遊戲前6名，結果居冠的是「攀爬設施」，其次則是水沙空間、親水設施、溜滑梯、擺盪設施及樹下空間，許多原因是「可以爬高」、「可以爬來爬去」。

縣長饒慶鈴表示，兒童運動公園串連縣立體育場，及台東大學台東校區周邊，位於台東舊站特區最核心區域，是1座專為兒童量身打造的特色遊戲場，透過參與式設計、工作坊，讓設計者第一線聆聽觀察孩子，從孩子視角了解需求，縣府將請建築設計師盡量完成孩子的心願。

建設處說明，台東縣立兒童運動公園工程原計畫經費為4200萬元，縣長饒慶鈴再加碼356萬元，一併整建體育場既有的兒童遊戲場，面積約0.58公頃，經鐵路局、台東大學及台東市公所同意土地使用，並與社團法人台灣還我特色公園行動聯盟共同參與推展計畫，採納更多元意見，同時結合舊站鐵軌記憶，有別於其他縣市之鐵道歷史。

今天的開工動土典禮，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員陳銘風、建設處長許瑞貴、教育處長林政宏等人參與，預計明年過年前後完工。