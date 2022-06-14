桃園市人口不斷成長，用水量需求也持續增加，桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫14日正式簽約，將分成3期建設，第1期將投入47.28億，營建署補助88％建設經費，預計2025年完工後每日可產4萬噸再生水，全期完工後每日可產11.2萬噸再生水，建立良好的水資源循環再利用。

副市長李憲明表示，台灣雨量雖充沛，但受地形影響，水流急促以至於無法保存雨水，去年旱災歷歷在目，凸顯出水資源管理的重要性。為讓水資源發揮更大的使用效益，市府14日與寶鼎再生水股份有限公司簽約，未來將會共同推動水資源回收再利用。

水務局長劉振宇指出，「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」經公開招商由寶鼎再生水公司取得18年的特許權，包含興建期3年、營運期15年，可興建再生水廠及管線建設，政府將分期給付建設費取得再生水廠所有權。

劉振宇說，計畫共分為3期，第1期要建置1座再生水廠及近30公里的再生水輸水管線，預計2025年完工，可日產4萬噸再生水，經超濾膜及逆滲透程序處理，水質已優於自來水達工業用水等級，將提供給觀音工業區及桃園煉油廠作為工業用水使用，未來2、3期的再生水則會提供給航空城計畫產業專區及沿線工業區。

經濟部次長林全能提及，桃園北區水資源回收中心為北台灣首座再生水處理廠，再生水BTO計畫將會是未來台灣推動再生水供應及處理的典範案例。桃園地區有板新大漢溪水源南調、桃竹管線支援新竹及中庄調整池等措施，每日供水量最高可達150萬噸，會積極建構完整配套，鼓勵企業使用再生水。