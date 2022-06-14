桃園市青年事務局以過去推動青年志工業務既有基礎上，整合各方資源，14日成立「青年志工資源中心」，將以單一窗口、專人服務，提供民眾想當志工、企業團體想找志工的各類需求，期盼更多青年學子有志投入社會服務，不僅可充實自我學習歷程，更可開拓視野，幫助有需要的人。

青年局表示，長期推動主題營隊、國際志工、返鄉服務、培訓課程、觀摩交流等，提供桃園市青年志工多元活動的參與機會，並設有空間及經費補助資源，而推動青年志工服務以來，經常收到許多人想當志工卻不知從何開始，或是企業機構或民間團體舉辦公益活動想找志工不知從何處尋找，甚至是因應108年課綱，學子需要充實自我學習歷程檔案，想取得服務學習時數等卻苦無管道等，成立青年志工資源中心，期盼以多元服務、志工培訓交流、服務時數證明及活動經費補助4大面向，透過單一窗口專人服務，解決上述所有問題。

青年局長陳冠穎局表示，不論是因升學所需或想服務社會，青年服務需求大增，設置青年志工資源中心讓資源集中，民眾想從事志工不需再苦苦搜尋資料及參加方式，相關資訊與服務可上青年局官網及「桃青參一咖」臉書粉絲專頁查詢獲取更多資訊。