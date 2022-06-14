網友「Tune Lin」說，往北邊則可見嘉義山區的太平雲梯。（網友「Tune Lin」提供／張毓翎台南傳真）

雨後能見度提高，熱愛攝影的網友「Tune Lin」日前在嘉義布袋一處魚塭產業道路，竟拍到33多公里外台南關子嶺碧雲寺燈火通明的景象。「像是回到童年，用肉眼就能看見」他說，以前小時候，夏天常能從布袋遠眺鄰近縣市的碧雲寺，現在空氣霧濛濛，看到的機會愈來愈少了，遇到難得一見的美景，真的超幸運。

「Tune Lin」表示，時序進入炎熱的6月，天黑得比較慢，晚上6點45分左右，太陽才會緩緩下山，上周末回家時，途經好美里三溝仔一處魚塭產業道路，當時大概晚上7點，因為前幾天連日下雨，使得天空十分通透，呈現很鮮明的藍色，也烘托遠處的山景。

「Tune Lin」提到，當時往東邊遙望，可見早期鹽田的槍樓建築，以及嘉義山區的太平雲梯，接著再往南望去，驚見台南山區的碧雲寺，若以Google地圖來測量距離，從他所站的位置到碧雲寺，直線距離為33.82公里，海邊因光害少，碧雲寺燈火晶瑩閃爍的光點，也更明顯。

「Tune Lin」在臉書分享照片後，有網友讚嘆神奇，還有人在下方留言說，當天在嘉義義竹也肉眼看到碧雲寺。

在布袋長大的「Tune Lin」也回憶，以前夏天吹西南風，白天肉眼就能清楚到碧雲寺的建築輪廓，雖然冬天盛行東北季風，空氣品質差，較不易看見，但夏天只要天晴機率都非常大，能見度很好，不用出遠門，即能欣賞到獨特的山區美景。