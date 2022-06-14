少子化嚴重衝擊高教版圖，近來不斷討論的公私校合併案，由於權衡不易，完成併校恐怕是難上加難。教育部委託中正大學進行的「大學校院公私合併之研析報告」，今(14)日舉行第二期結案會議，研究團隊建議公私校可採學院、學程共建的方式，朝合校之路邁進。至於人事方面，則建議多提供加給等福利，彈性提升私校人員的待遇。

近來傳出的台灣科技大學與華夏科大、暨南大學與南開科大等兩起公私校合併案，由於當中存在諸多財務、人事、行政與教學資源等折衝，導致合作之路十分艱困。

面對少子化海嘯來襲，教育部自109年度起委託中正大學針對公私立大專校院合併進行分析。至於今日舉行的第二期結案會議，中正大學學務長詹盛如表示，團隊的建議是，未來公私校合併，可以先朝向學院層級共建的概念來著手。

詹盛如特別提到，從最近深受討論兩件最大的公私校合作消息來看，之所以不容易，一方面在於私校擔心沒有主導權，另外則是這兩起案子都是從私校捐贈校產出發，私校為了維護本身權益，當前難與有意合作的公立大學取得共識，但如果想要順利合作，研究發現並認為，雙方可退一步，從打造共建學院、學程的方式來開始，便能作為有利的合作方向。

不過，詹盛如坦言，公私校合併的「深水區」當屬人事問題，特別是私校老師如何變成公校老師，身分與退撫確實不易處理，不過大學校務基金本來就有一定的彈性程度，因此在私校老師方面，可以研擬在不改變身分的情況下，彈性增加福利或加給，便不用進行到公私校教職人員身分轉換的部分。