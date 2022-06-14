房市景氣旺、建商推案積極，去年住宅建照、使照雙創近年新高，不過今年前四月建照年減8％，但開工數量卻大幅成長26％，房仲業者分析，去年的大量推案，今年已經陸續開始動工興建，房市有機會挑戰連續三年、每年13萬戶的住宅興建高峰期。

去年住宅建照核發達17萬戶，為27年新高；住宅開工則是連二年達13萬戶的高檔；住宅使照核發10.4萬戶則為近十年新高，今年以來建照核發數量已有明顯降溫，不過去年購地請照的大量建案，則在今年上半年起，進入興建高峰期。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2016～2017年間房市景氣低迷時，市場供給量縮，買氣也在那幾年慢慢累積，等到景氣復甦買盤回流，建商大舉買地推案，住宅建照核發數量逐年提升，過去兩年建照核發總計高達33萬戶，市場景氣暢旺下，建案銷售順利，使建商購地推案更積極。

統計顯示，去年住宅使照核發面積以桃園、新北及台中市超過100萬坪為最多，顯示這三都新大樓完工數量不少；以住宅開工的面積來觀察，則以台中、桃園及台南居前三位。

曾敬德指出，由於過去兩年營建造價大幅上揚，有些建商寧願選擇先開工，把成本確定下來後再銷售，尤其是小面積、巷弄狹窄的基地，受造價大幅上揚的影響最為劇烈，等待疫情較為穩定後，推案狀況會逐漸恢復活絡，未來政府計劃推出預售禁止換約，可能讓過去雙北以外大漲的市場，預售案銷售進一步降溫。