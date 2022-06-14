台東縣今日新增787名確診者，700名民眾戶籍或居住地分在台東、87名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案23808人、居隔者1863人。

台東縣衛生局表示，今日1醫院群聚事件監測期滿無新增結案，統計縣內尚有9養護、1身障、1兒少、6監所、1醫院群聚事件監控中，今日共新增32例確診個案。養護機構部分，新增9人確診；監所部分新增新增22人確診；身障機構新增1員工確診，具有家庭群聚史；兒少及醫院部分無新增。

校園疫情部分，台東縣今日則新增確診131生、43師，累計共3879生、569師。

縣長饒慶鈴表示，高中以下學校已恢復實體上課，若學生個人有身體不適，則請留在家中休養，並請務必戴好口罩、勤洗手，做好個人防護工作，降低感染風險。

若家長擔憂疫情，也可為孩子申請防疫假，將不列入出缺勤紀錄。饒慶鈴也要求各學校及衛生單位盡快完成5-11歲學生的入校接種疫苗作業；國高中生的疫苗加強劑入校施打也已開始進行，預計月底前可以完成接種。