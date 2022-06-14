56歲時尚教主藍心湄在22日，IG曬出1張多年前的團體舊照，放眼望去年輕的藍心湄本人站在畫面中央，穿上前衛無袖背心和多位藝人合照留念，雖然這些過往是很久前的事情，但表示這些記憶她都還記得，也謝謝大家都記得，掀起現場觀眾滿滿回憶殺，正說到內心高潮處吐出：「現正潮的，阿季早潮了」

芝麻龍眼中的林玉如(右)年僅25歲便因車禍逝去，只留下另一成員陳艾玲。(圖／微博)

藍心湄IG這張團體舊照，藏滿過去的時光寶藏，眾人都懷念起這段青春歲月，諸位民歌藝人伴隨上一代成長，合照中除了藍心湄本人，其他尚有于台煙、黃乙玲、張信哲等人，至於陶子、黃韻玲則分站在隊伍兩側，可見年輕時的她們與現在沒太大分別。

林育如(左)跟陳艾玲(右)是多年閨蜜好友，後來才合組芝麻龍眼。(圖／微博)

而從這張照片中，網友更發現當年玉女組合「芝麻龍眼」中的「芝麻」陳艾玲也在其中，「芝麻龍眼」出過多張暢銷唱片，不過眼睛較大的「龍眼」林育如，卻在一次通告途中車禍過世，得年僅有25歲，只剩下組合另1位的「芝麻」陳艾玲，隨著舊照再次問世，這張快樂合照只見陳艾玲。

網友點名左二是陳艾玲，林育如已在25歲那年發生車禍離世。(圖／藍心媚 IG)

網友看完藍心湄這篇貼文後，點名舊照中僅有芝麻陳艾玲。(圖／藍心媚 IG)

網友看完這張珍貴的美好照片，昔日青春回憶湧上心頭：「每一個人都有青春年華時期」、「OMG我居然全部都認得」、「這畫面太經典的有意義了」、「這也是我的回憶啊」、「時間過得很快回不去了」、「挖……真是懷念的時代」、「每一個我都還記得名字」、「全部都知道是誰，是不是很老了」，勾起無數人的青春往事。